Thais Carla anuncia término de casamento e web reage com teorias sobre bariátrica

Dançarina e o companheiro afirmaram que a decisão foi madura e que a prioridade segue sendo a criação das duas filhas

A influenciadora e dançarina Thais Carla e seu companheiro, Israel Reis, anunciaram o fim do casamento após 11 anos de relacionamento. O comunicado foi feito na tarde desta sexta-feira (10) por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, onde o ex-casal destacou que a decisão de seguir caminhos diferentes foi tomada de forma madura e responsável, reforçando que o foco absoluto de ambos a partir de agora será o cuidado e a proteção das duas filhas do casal.

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No pronunciamento, Thais e Israel ressaltaram que o término do ciclo não foi motivado por falta de amor, respeito ou gratidão, mas sim por uma transformação natural da vida que os convida a trilhar novas trajetórias. Eles expressaram gratidão pelos anos de convivência, pelos aprendizados construídos e pela família que formaram, além de solicitarem publicamente a compreensão, o respeito e a sensibilidade dos fãs e seguidores para enfrentar este momento de transição.

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O anúncio do rompimento gerou grande repercussão e alvoroço nas redes sociais, dividindo a opinião dos internautas. Diversos seguidores associaram imediatamente o término ao recente processo de emagrecimento de Thais Carla após a realização de uma cirurgia bariátrica, com comentários sugerindo que a perda de peso teria motivado o afastamento do parceiro ou modificado a dinâmica da relação, enquanto outros relataram experiências pessoais semelhantes em fóruns de discussão na internet.