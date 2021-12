Da Redação

Thaila Ayala encanta ao compartilhar foto do filho

Após deixar a maternidade na tarde deste sábado, 4, Thaila Ayala (35) encantou os fãs ao compartilhar uma foto do filho recém-nascido, Francisco.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, o bebê aparece usando uma roupa vermelha, e uma touca branca na cabeça, e na legenda, a atriz deixou uma mensagem como se o herdeiro estivesse conversando com os seus fãs.

"Oi gente, deixa eu conta uma coisa para vocês, minha Mainha está completamente alucinada por euzinho aqui e não quer saber de outra coisa não, perderam. Vocês que lutem!", brincou a esposa do ator Renato Góes (34).

Os fãs se derreteram na legenda da publicação. "Vivaaaaaaaaa!!!!! Que Deus abençoe muito essa família linda", disse uma seguidora. "Que lindo. Muita saúde e bençãos", desejou outra. "Coisa mais fofa do mundo", comentou uma internauta. "É muita fofura. Que Deus proteja e dê muita saúde para todos vocês", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Francisco nasceu na última quarta-feira, 1. Um dia após o nascimento do herdeiro, Thaila Ayala compartilhou em suas redes sociais alguns registros do parto e celebrou. "A família está completa! Francisco chegou!", disse ela na publicação.

Com informações, Revista Caras