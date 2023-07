Thaila Ayala desabafa sobre a cirurgia de Tereza, sua filha

A atriz usou as redes sociais na noite de quinta-feira (6), para compartilhar vídeos contando detalhes sobre a cirurgia da filha, a pequena Tereza, de apenas dois meses, fruto de seu casamento com Renato Góes, que também já são pais de Francisco.

Em sua conta oficial no Instagram, a mãe coruja publicou os registros que foram gravados no dia 21 de junho, quando descobriram que a bebê precisariam passar pelo procedimento de emergência. A artista fez um relato do parto da pequena, que veio ao mundo no dia 16 de abril, e da cirurgia.

Tereza passou por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein após ser diagnosticada ainda no útero com Comunicação Interventricular (CIV), uma cardiopatia congênita.

Thaila explicou que alguns traumas de sua infância se potencializaram quando engravidou do primeiro herdeiro, e na segunda gestação, teve ataque de pânico. "Foi a pior de todas que tive na minha vida, e bati minha cabeça no box de vidro. Meu surto durou uma hora, porque Deus falou comigo", desabafou.

"Quando deu um mês o médico falou que o coração dela já estava todo maior de um lado. O fluxo atrapalhando bastante. Aí ela entrou com medicação para conseguir mamar e ganhar peso e a gente retardar a cirurgia. Hoje a gente foi fazer o exame de dois meses e vimos que ela não ganhou peso e o coração dela precisou de uma cirurgia urgente", disse a atriz, revelando que a garotinha tinha dificuldade em ganhar peso.

"Abre o peito, serra, tira todo o sangue do coração, afasta do pulmão, opera, intuba, volta o sangue pro coração, fecha o peito e deixa o marca-passo. Minha neném não tem três quilos e meio. Não tenho palavras para descrever o que se sente. Mas eu lembrei daquela voz onde Ele falou: 'Confia em mim'", desabafou.

Thaila contou que ao fazer o exame de coração da filha, ao final do processo, o médico achou a Comunicação Interventricular (CIV), que se caracteriza por uma abertura ou orifício na parede que divide os ventrículos (câmaras que bombeiam o sangue).

"Eu caí. Não tinha chances de fechar na barriga, só depois que nasce, ou opera. Nesse dia que eu caí, Ele me levantou de novo. Ao fazer exames da Tereza, tive novas surpresas. O coração dela estava dando sinais ruins, o percentil estava 3. Tivemos que tirar às pressas. Todo o sonho de um parto natural foi pelo ralo. Ela precisava vir, e vir bem. Ela não aguentaria passar por um processo de parto normal", contou a famosa.

Com informações: Revista Caras

