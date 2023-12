Teste de DNA de mulher que alegava ser filha de Pelé dá negativo

O teste de DNA que reconheceria a possível paternidade de Pelé a uma mulher que dizia ser filha dele deu negativo. Os filhos do Rei do Futebol fizeram o exame, por conta da possível paternidade, já Pelé morreu antes de realizá-lo. O ex-jogador chegou a citar possibilidade de ter outra filha em testamento.

Pelé respondia na Justiça por uma ação movida pela suposta filha na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Representante da viúva Márcia Aoki, o advogado Luiz Kignel confirmou que o resultado do teste foi apresentado à Justiça. "O exame foi feito em laboratório particular, para justamente agilizar. Como o processo corre em justiça gratuita, a designação do exame laboratório demoraria muito. Então, a própria família ofereceu pagar o exame em um exame laboratorial, onde foi colhido o material, feita a prova e deu como negativa da paternidade", afirmou.

De acordo com ele, a solicitante pode pedir uma contraprova dentro do processo para que o teste seja feito em laboratório designado pelo juiz. "Mas, são exames extremamente seguros. É um direito que ela tem. Nós vamos aguardar", disse.

Luiz Kignel afirmou que, diante deste resultado, a manifestação da mulher determinará os próximos passos do processo. Caso ela peça contraprova, um novo teste é realizado. Mas, se a solicitante aceitar o primeiro resultado, ela é excluída do processo de divisão de bens de Pelé.

