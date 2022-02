Da Redação

Terceira eliminada do BBB 22 é a cantora Naiara Azevedo

A cantora Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do BBB 22, nesta terça-feira (8). Tadeu Schmidt recebeu a cantora no palco do reality. O apresentador pergunta: "Você entrou aqui com um objetivo de desconstruir a imagem que as pessoas tinham de você. Missão cumprida?"

Ela diz: "Vou saber só na hora que eu sair lá fora. Estou ainda me entendendo e me descobrindo. Fiquei apavorada quando fiquei sozinha comigo mesma. O programa foi um presente. O início de uma nova trajetória".

Tadeu, então, deixa uma mensagem de agradecimento pela participação no Big Brother Brasil 22: "Tenho uma coisa séria para dizer: você é maravilhosa e sobretudo nos momentos que você esqueceu a Naiara Azevedo poderosa, estrela e diva. Você foi uma mulher incrível, doce e generosa. Adorei conhecer a Naiara e quero deixar uma agradecimento. Obrigado por ter participado do BBB 22".

A cantora fala: "Eu que agradeço, Tadeu. Gostaria de agradecer a oportunidade e se tiver alguém que eu tenho machucado com alguma palavra ou gesto, estou pronta para ver o que eu fiz".

