Da Redação

Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. Estará sempre dando apoio à família e amigos. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o sábado no alerta e os astros recomendam rotina durante este período. Adie as mudanças e inovações para o começo da semana que vem. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família.

Áries - O dia promete ser positivo, por isso trate de aproveitar tudo o que está acontecendo. Solução para problemas financeiros. Paixão envolvendo a vida a dois. Pode aceitar convites para se divertir. C. 244 M. 8059

Touro - Fase de tranqüilidade. Tudo o que tenha relação com o trabalho tende a se concretizar. Ótimo astral para acertos de noivado, namoro ou convivência. Aproveite para ampliar suas relações sociais. C. 799 M. 4568

Gêmeos – Novas experiências devem trazer o que você almejava. Pode iniciar projeto por conta própria. Seu romance passa por uma fase de acertos. Chances de ganhos em jogos. Organismo perfeito. C. 663 M. 5986

Câncer – A fase é positiva. Use sua capacidade de analise para alcançar todos os objetivos. Pode aceitar convites para se divertir ao lado dos amigos. O clima com seu amor será muito envolvente. C. 810 M. 0571

Leão – Fase em que o Sol no seu signo contará pontos preciosos no campo de trabalho. Pode contar com apoio e proteção de pessoas influentes. O desejo de dividir a vida com seu par afetivo tomará conta de suas ações. C. 180 M. 3497

Virgem - Confiança e motivação serão suas melhores aliadas neste período. Tenha a prudência como companheira para evitar situações complicadas com sua família. Não force a barra com seu par afetivo. C. 506 M. 7845

Libra – Consolide todos os projetos que estão em andamento. Não deixe nada pendente. Se puder tire o final de semana para descansar e repor as energias. Dê espaço para seu par afetivo respirar. .C 223 M. 6393

Escorpião - Você passa o dia no alerta e deve ter mais atenção com mudanças e inovações. Se organize melhor financeiramente. Evite a teimosia e o ciúme no amor. A saúde pede cuidados especiais. C. 151 M. 8230

Sagitário – Os astros abrem caminhos para que se entregue totalmente aos seus objetivos. Fase em que o amor vai falar mais alto. Quebre a rotina, saia para se divertir. Boa vitalidade física e mental. C. 465 M. 9276

Capricórnio – Sua inspiração esta em alta, o que fará progredir. Pode ir em frente com os novos projetos. Conte com a proteção da família e amigos. Programe passeios ao lado da pessoa amada. C. 337 M. 1102

Aquário – A fase é positiva para colocar mais energia no que estiver fazendo. Favorável para acertos financeiros. Procure estar ao lado da pessoa amada e família durante o final de semana. C. 978 M. 2625

Peixes – Deixe de lado posições cômodas e enfrente sem medo novos desafios. Seu charme e simpatia vão atrair a atenção de quem deseja. Evite a rotina, saia para se distrair. C. 048 M. 3796