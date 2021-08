Da Redação

Tem verdadeiro fascínio por resolver enigmas

Quem nasceu hoje

É movido pela determinação. Tem verdadeiro fascínio por resolver enigmas. É um pesquisador por excelência. A sua mente privilegiada fará alcançar postos de comando na vida profissional. É analista, interessado e curioso.

Alerta

Os librianos ficam até às 21h09 no alerta, e a rotina será o melhor caminho para sua vida profissional e pessoal. Adie compras no crediário ou empréstimo financeiro. A partir deste horário os cuidados serão dos escorpianos.

Áries – Bons resultados no trabalho, conseguirá apoio de amigos ou pessoas envolvidas nos seus negócios. Suas ideias serão bem recebidas até pela família. Tente na loteria. Amor exigente. C. 356 M. 6297

Touro – A fase promete novidades na vida profissional. Haverá crescimento financeiro. Suas intuição e sensibilidade mostrarão o caminho do sucesso. A família precisa de você, assim como seu amor. C. 767 M. 3945

Gêmeos – Você estará envolvido nos problemas familiares, e passa apoio a todos. Trabalho e negócios em alto astral. Positivo para compras domésticas. Sinceridade no seu caso de amor. C. 448 M. 8129

Câncer – Aproveite sua disposição física e energia para lutar pelos seus objetivos no trabalho. Seja exigente sem criar atritos. Ótimo para resolver problemas da família. Mais carinhos do seu amor. C. 283 M. 9450

Leão – Você sente que as energias estão em alta e tem vontade de mudar os negócios e trabalho. Conte com nativos de Áries e Touro. Bons resultados nos assuntos familiares. Amor poderoso. C. 991 M. 7786

Virgem – A fase começa a dar sinal de sucesso e tranquilidade no lar e trabalho. O ideal é esperar até o próximo dia 22, quando o Sol estará no seu signo. Evite ser crítico com a sua família e seu amor. C. 672 M. 1513

Libra – Você passa o dia no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 21h02, até lá paciência. Tome consciência dos problemas rotineiros, principalmente os financeiros. Seu amor anda distante. C. 107 M. 2833

Escorpião – Um bom dia, mas se prepare para seu alerta que inicia às 21h02. Mas, hoje esta tudo bem, inclusive no trabalho. Será necessário colaborar com Gêmeos e Peixes. C. 322 M. 0411

Sagitário – Pode contatar pessoas com quem trabalha. O momento traz chances de resolver problemas financeiros da família. Conte com Câncer e Leão. Conquistará de vez o coração do seu amor. C. 874 M. 4666

Capricórnio – Vênus, Marte e Mercúrio, dão o aval na sua positiva nona casa astral trazendo acertos de questões familiares, financeiros e afetivos. Você terá as oportunidades de resolver os problemas que incomodam. C. 559 M. 9204

Aquário – O ótimo aspecto que Júpiter traz para o seu signo assegura um período tranquilo. A calma servirá para fortalecer sua saúde e até fazer mudanças nos negócios e profissão. C. 230 M. 5082

Peixes – Dia para embarcar nessa boa maré profissional e lucrar mais. Positivo para se associar a Escorpião, Gêmeos e futuramente Virgem. Surpresas no relacionamento afetivo, seja atencioso. Não exagere no sal. C. 015 M. 6378