Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Tem uma natureza sensível e saberá enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Terá à ajuda de amigos, conhecidos e, principalmente da família. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta e a indicação é para ficar atento com gastos em supérfluos. Não entre em confronto pessoas do setor de trabalho. No amor, cuidado para não colocar tudo a perder com excesso de ciúmes.

Áries – A sorte virá do relacionamento de pessoas com quem negocia ou trabalha. Positivo para sociedades comerciais. Organize sua vida familiar e financeira. Amor com romantismo. C. 536 M. 7468

Touro – A semana começa com alto astral, mas você não deve fazer extravagâncias. Clima especial no trabalho com novos caminhos nos negócios e finanças. Seja mais tolerante com o seu amor. C. 088 M. 5497

Gêmeos – O Sol no seu signo é garantia de sucesso. Facilidade de se expressar, trazendo o que deseja no trabalho e negócios. Aumenta a paixão com seu amor. C. 705 M. 8512

Câncer – Fase em que o Sol não o favorece, só que Marte no seu signo o faz ser mais destemido. O ideal neste período será manter na rotina. Procure ser mais tolerante com a pessoa amada. C. 260 M. 0577

Leão – Hoje você estará de bem com a vida. O trabalho e negócios fluem em direção ao sucesso. No amor, o grau de intimidade deve a aumentar. Conte com Peixes. C. 594 M. 2603

Virgem – Dia que sua estrela deve brilhar intensamente e até poderá provocar inveja de terceiros. Evite perder amigos e colegas, busque a paz. Trabalho em alto astral. Sucesso financeiro. C. 183 M. 3900

Libra – Você esta livre do alerta, a Lua traz estímulos e paz com a família. Experimente caminhos diferentes no trabalho. Muitos compromissos nos negócios. Novos planos com seu amor. C. 372 M. 6856

Escorpião – Dia de alerta, não abuse da sorte, fique na rotina. Planeje cada passo com calma. Não faça nada no impulso. Seja mais prestativo com a família. Evite provocação no amor, pode ser a gota d’água. C. 627 M. 9249

Sagitário – Organize sua agenda. Os cuidados com a saúde devem ser sempre sua prioridade. Boa convivência com a família. Melhora o relacionamento com Gêmeos e Câncer. Amor com paixão. C. 998 M. 4782

Capricórnio – Você deve reagir aos problemas e aceitar ajuda nos negócios ou trabalho. Tudo bem no seu lar. No amor, procure dar mais atenção ao seu par afetivo. Cuide mais da saúde. C. 458 M. 1125

Aquário – Tudo que envolva viagens, setor médico e informática estão beneficiados. Ótimo dia para iniciar projetos e contar com sócios, amigos de Gêmeos ou Leão. C. 110 M. 3074

Peixes – Trabalho sem problemas, chances de mudar os negócios e ampliar o que já tem. Sua ligação com a família permanece forte e hoje estará mais ligado a eles. Amor com ciúmes, evite discussões. C. 843 M. 7331