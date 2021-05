Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina neste período negativo. Adie negociações, mudanças profissionais e empréstimos financeiros. Não entre em discussões com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – A Lua aumenta sua ambição, abrindo caminhos para os negócios, compras e sucesso profissional. Sua estrela brilhará no setor financeiro. Boa dose de companheirismo no amor. Lar feliz. C. 939 M. 578

Touro – Você esta bem posicionado e pode organizar seus negócios e contar com equilíbrio na profissão. A sorte esta do seu lado. Ajustes em sua vida familiar. Integração com seu amor. C. 571 M. 7323

Gêmeos – Dia de alerta, Sol e Lua estão na sua desfavorável 12ª casa. Instabilidade financeira, tenha cuidado com novos gastos. Espere mais uns dias e poderá realizar a maior parte dos seus sonhos. C. 060 M. 8459

Câncer – Marte faz você ficar mais ativo e até com vontade de realizar algumas mudanças na sua vida profissional. Apesar do seu poder de iniciativa, trabalhe em equipe. Amor com ciúmes. Cuide-se. C. 684 M. 2240

Leão – Os astros estimulam sua pretensão profissional, com chances de valorização e melhoras financeiras. Invista em imóveis. Tente em jogos e loteria. Estabilidade no lar. Forte atração sexual. C. 351 M. 4606

Virgem – A sua determinação esta aguçada e você conseguirá chegar aonde quer nos negócios e trabalho. Ótimo para compras, viagens e buscar apoio para novos empreendimentos. C. 497 M. 9114

Libra – A fase é de muitas mudanças e transformações na vida profissional. Hora de se libertar e ganhar espaço nos negócios e ampliar os ganhos. Evite os ciúmes e viva com intensidade seu amor. C. 153 M. 7267

Escorpião – Sua imaginação e criatividade devem render bons lucros. Fase de muitas mudanças no trabalho e novas chances nos negócios. Dê mais atenção à sua família. Evite os invejosos. C. 612 M. 0975

Sagitário – Período que pode aceitar colaboração de várias pessoas, incluindo sócios, superiores além de familiares. Cuide da saúde, fase que pode engordar. Positivo no amor. Trabalho com bons projetos. C. 795 M. 3032

Capricórnio – Dia para colocar em prática novos projetos de trabalho e negócios. Aproveite este período positivo. Chances de ganho em jogos e loteria. Amor e lar com carinhos. C. 426 M. 8508

Aquário – Dia que precisará dar apoio à sua família e parentes com problemas. O trabalho esta em fase de equilíbrio e o dinheiro virá na hora certa. Seu amor transmite carinhos e atenção. C. 204 M. 6810

Peixes – Fase de menos sonhos e mais ação, você passa por um período que pode realizar mudanças no trabalho e negócios. Suas finanças devem melhorar. Êxito com o comércio em geral. C. 849 M. 1691