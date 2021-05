Tem um forte magnetismo pessoal, e isso atrairá a atenção

Continua após publicidade

Áries – A semana tem tudo para ser produtiva na profissão. Mas, não se esqueça que Júpiter desfavorece o relacionamento com algumas pessoas. Não despreze a espiritualidade. A fé remove montanhas. C. 115 M. 6428

Touro – Você passa por um período que deve aproveitar. Não permita que a palavra impossível afete sua disposição. Em alta viagens, compras, negócios e acertos no seu lar. Amor com equilíbrio. C. 322 M. 4871

Gêmeos – O dia será propício para soluções de velhos problemas profissionais e na vida pessoal. Aproveite com intensidade o período, faça tudo que puder para melhorar. Saúde, paz e amor. C. 696 M. 8730

Câncer – Precisará dialogar com a família e resolver problemas domésticos. O segredo do sucesso esta em saber negociar quando necessário e abrir mão de certas exigências. Não passe dos limites nos gastos. C. 033 M. 7394

Leão – Você toma decisões positivas no trabalho e lar. Aposte na sua capacidade de resolver dificuldades com Aquário e Câncer. Evite alimentos gordurosos, fase que pode engordar. Sentimentos fortes no amor. C. 857 M. 1202

Virgem – Período de desafios, emoções, progresso e felicidade. Saia para negociar, resolver problemas do trabalho e dar apoio à família. Tente em jogos. Pode iniciar projetos com sócios de Touro e Peixes. C. 409 M. 3055

Libra – Você esta mais firme e determinado do que de costume. Vá em busca de seus interesses. A família esta em paz. Pode ir às compras. Vem mais paixão do seu amor. C. 768 M. 1926

Escorpião – A Lua em Capricórnio influencia a casa de amizades e você esta pronto para novos negócios. Relaxe e faça as mudanças que pretende. Evite o estresse, pense firme. Dê mais espaço para o seu amor. C. 670 M. 0507

Sagitário – Dia que todos irão apreciar seu jeito descontraído e a maneira com encara a vida. O momento é positivo para expandir seus horizontes, inclusive o afetivo. Vênus, traz amor e paixão. Conte com Gêmeos. C. 985 M. 2644

Capricórnio – Dia cheio de novidades, pode buscar colaboração para o seu trabalho e negócios. Evite a teimosia com a família. Dê atenção a Aquário e Câncer. Finanças em alto astral. Alimente-se melhor. C. 490 M. 5161

Aquário – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Cuidado com intrigas no ambiente de trabalho ou no lar. Desfavorável para compras, visitas ou início de negócios. Decepção na sua vida afetiva. C. 259 M. 8413

Peixes – A família precisará do seu apoio, as influências são positivas e não haverá problemas. O momento é de progresso nos negócios e trabalho. Não hesite em fazer mudanças e tenha certeza de novos ganhos. C. 541 M. 9789