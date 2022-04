Da Redação

“Te amo, presidente”, diz Gil do Vigor a Lula após elogio

No último final de semana, o economista e ex-BBB Gil do Vigor participou do podcast Podpah. Na entrevista, Gil defendeu as políticas de cotas e o investimento em mais políticas sociais para a população pobre.

A fala do economista chamou atenção do ex-presidente da República Lula, que elogiou Gil, por meio do Twitter, nesta segunda-feira (14). O elogio veio acompanhado de um trecho da entrevista do ex-BBB ao Podpah.

“É isso mesmo, Gil do Vigor. Nosso país precisa investir em educação, nos mais pobres e no interior, para ter um futuro melhor. Entrevista no Podpah”, escreveu Lula.

Exato! Eu sou a prova viva que políticas sociais mudam vida. Obg presidente, ti amo! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 14, 2022

Gil destacou a necessidade do investimento na educação por parte dos governantes e na construção de políticas sociais para a população carente, como uma forma de aliviar as desigualdades socioeconômicas do Brasil e também sobre a interiorização das unidades públicas para a democratização do acesso ao ensino superior em nosso país.

