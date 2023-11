Taylor Swift surpreende ao desembarcar em São Paulo após polêmicas

Siga o TNOnline no Google News

A cantora americana Taylor Swift já está na terra da garoa! Nesta terça-feira (21), a ‘loirinha’ mais famosa do momento surpreendeu seus admiradores ao desembarcar em São Paulo. A artista contou com uma recepção calorosa após uma série de polêmicas em sua passagem pelo Rio de Janeiro, incluindo a trágica morte de três fãs e o adiamento de um dos shows.

Nas redes sociais, os fãs da cantora expressaram surpresa ao descobrirem que Taylor decidiu estender sua estadia e passar mais uma semana no Brasil. Isso porque ela costuma retornar imediatamente aos Estados Unidos durante os intervalos entre suas apresentações. Na Argentina, por exemplo, ela foi vista embarcando ainda com a roupa do espetáculo.

Felizes com a notícia, os admiradores da cantora dividiram detalhes da movimentação de seu jatinho particular. Alguns até organizaram uma transmissão ao vivo para acompanhar em tempo real a localização da artista internacional. Outros fãs se dirigiram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tentativa de ver a loirinha de perto.

CHEGOU! Taylor Swift desembarca em São Paulo para os primeiros shows de sua carreira na cidade.

pic.twitter.com/yUtbPud1iE — BEEPOP (@beepopofc) November 21, 2023

Apesar da recepção calorosa dos fãs, Taylor optou por manter o protocolo que já seguia em outros destinos, desembarcando discretamente pela 'porta dos fundos' do aeroporto. A expectativa é que a artista permaneça até a nova etapa de sua turnê, que inclui três shows na capital paulista neste fim de semana.

Fonte: Revista Caras.

