Taylor Swift adia show deste sábado por conta do calor extremo no Rio

Taylor afirmou ter escrito o comunicado já no camarim, dentro do estádio.

A cantora norte-americana Taylor Swift decidiu adiar o show que faria no Estádio Olímpico Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, na noite deste sábado (18), no Rio de Janeiro. A justificativa da cantora foi a “temperatura extrema” registrada na cidade. A decisão foi comunicada pela artista em sua conta no Instagram.

Taylor afirmou ter escrito o comunicado já no camarim, dentro do estádio. “A decisão foi tomada para adiar o show desta noite devido a as temperaturas extremas no Rio [de Janeiro]”.

A cantora norte-americana emenda a declaração afirmando que a segurança e o bem-estar dos fãs, artistas e da equipe de apoio sempre estarão em primeiro lugar.

Nova data

A empresa Ticket For Fun, organizadora da turnê The Eras, de Taylor Swift, confirmou, em seu site oficial que o show deste sábado foi reagendado para a próxima segunda-feira (20). O comunicado diz ainda que todos os ingressos para a apresentação de hoje permanecerão válidos para a nova data. A empresa acrescentou que mais informações sobre os ingressos e políticas desse show serão divulgadas, em breve, no site da turnê: www.taylorswifttheerastour.com.br.

A decisão da artista de adiar o show desta noite ocorre após a morte da estudante universitária brasileira Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que começou a passar mal durante o show da cantora, na noite desta sexta-feira (17), no mesmo estádio. A causa da morte ainda é desconhecida.

Desde então, a morte de Ana Clara, que morava em Rondonópolis, no Mato Grosso, tem gerado comoção nas redes sociais e posicionamentos de autoridades sobre o caso que seguirá em investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

