Da Redação

Taty Sindel revela affair com Gabigol e aponta traição

A ex-atriz do programa de humor "Zorra Total", Taty Sindel, que recentemente ficou 'famosa' após arrancar a faixa da campeã do Miss Bumbum em pleno palco, voltou a causar polêmica. A modelo revelou detalhes íntimos de uma noite que teve com o craque Gabigol, quando, segundo ela, o jogador estava com Rafaella Santos, a irmã de Neymar.

"Foi uma vez só", revelou. "Não vou mentir. (ele) estava (com a Rafaella na época). As pessoas estavam especulando porque, na verdade, eles brigavam muito. Mas depois eu fui descobrir que estavam juntos, sim", disse ela em entrevista ao canal "Na Real", do Youube.

Taty foi mais além e falou até sobre a performance do craque do Flamengo na cama. Ela classificou o desempenho dele como "feijão com arroz": "Normal para médio. Fez legal, foi mais ou menos, mais para o básico". Eita!

Na entrevista, ela ainda afirma que já ficou com uma mulher bastante famosa e com vários homens casados. "Minha preferência mesmo é homem, mas já peguei mulher, sim. Tenho atração", disse.

Com informações: Extra