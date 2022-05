Tatuadora dá à luz durante show do Metallica, no Paraná

Da Redação

O show do Metallica, em Curitiba neste sábado (07) é daqueles para entrar para a história. Mais de 45 mil pessoas entraram em êxtase com a primeira apresentação da icônica banda em terras paranaenses. Para se ter ideia da expectativa pelo show, os ingressos para ver o baterista Lars Ulrich, o vocalista e guitarrista James Hetfield, o guitarrista solo Kirk Hammett e o baixista Robert Trujillo estavam esgotados desde 2019.

Fã da banda, Joice Figueiró decidiu que não perderia o show por nada. Nem pela gravidez de 39 semanas. No meio da apresentação, durante uma das músicas mais famosas da banda, Enter Sandman, Joice deu à luz ao filho, Luan. Joice perdeu as três últimas músicas do show.

A mãe contou à Banda B que permaneceu a maior parte do tempo em que estava no show sentada e que fez repouso nos dias anteriores. Os bombeiros que prestavam serviço durante o show foram acionados para socorrer a mulher, que foi levada para o ambulatório, já com a bolsa estourada. A criança nasceu antes que a mulher fosse removida de ambulância para o hospital.

A mulher e a criança foram levadas para o Hospital e Maternidade Santa Brígida, em Curitiba.

A tatuadora Joice Figueiró, que comprou ingresso para o show há 3 anos, diz que nunca imaginou que daria à luz durante o show do Metallica, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Mas lembra que na fila para entrar, algumas pessoas brincaram com ela dizendo que a criança nasceria durante o show.

Em entrevista concedida à Banda B, neste domingo (8), a mulher contou que fez a troca do ingresso para poder ficar numa área reservada a pessoas com deficiência ou que dependessem de atendimento especial.

“Eu estava muito bem fisicamente e sabia que ficaria em uma área onde pudesse assistir o show sentada, então não vi problema nenhum em ir”, contou a mulher à reportagem da Banda B.