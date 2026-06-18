Tati Machado reflete sobre escolha que fez após descobrir a gravidez

A apresentadora Tati Machado vive um momento especial em sua vida pessoal. No programa Saia Justa desta quarta-feira (17) ela celebrou a gravidez de seu filho, fruto de seu relacionamento com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro.

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Em conversa com as colegas de atração, Tati refletiu sobre os sentimentos despertados pela maternidade e revelou que a gravidez trouxe à tona um lado seu que já existia antes mesmo da chegada do bebê. “A skin mãe gestante que, de alguma maneira já habitava dentro de mim, desde que o descobri que estava grávida do Rael”.

A escolha de anunciar a gravidez na internet

Tati também falou sobre a repercussão da publicação em que anunciou a gravidez nas redes sociais. Segundo ela, a decisão de tornar a notícia pública veio acompanhada de sentimentos conflitantes. Isso porque ela gostaria de preservar a intimidade, mas também sentia a necessidade de dividir sua felicidade com o público.

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“Eu estava super ansiosa porque, ao mesmo tempo em que se eu pudesse ter um desejo, eu guardaria para mim por toda a exposição da nossa profissão. Mas eu precisava colocar para fora e receber esse carinho de volta, porque eu sei que o que eu vivi, muitas sofreram comigo. Então, esses 100 mil comentários é resultado de muita gente que sofreu comigo e que ver minha felicidade é sentir felicidade”, refletiu.

Em uma publicação nas redes sociais na última quinta-feira, 11, a apresentadora da Globo compartilhou um vídeo em que aparece ao lado do marido, Bruno Monteiro. Ela segura um sapatinho de bebê e ele está com uma câmera em mãos. “O amor encontrou mais um jeito de florescer”, escreveu ela, ao som da música gospel Deus de Obras Completas, de Kemilly Santos.

Vale lembrar que em maio do ano passado Tati Machado perdeu seu bebê, Rael, quando estava com 33 semanas de gestação. Segundo a nota divulgada na ocasião, ela foi para o hospital após notar a ausência de movimentos do filho, Rael.

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Informações: Revista Caras

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