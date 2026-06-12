Tati Machado anuncia gravidez ao vivo no Mais Você e emociona público

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Tati Machado comemorou, durante o Mais Você desta sexta-feira (12/6), a sua gravidez. Ela anunciou que espera um filho do marido, Bruno Monteiro, em publicação no Instagram, feita nessa quinta-feira (11).

Tati recebeu, da produção do programa, um buquê de flores e uma cartinha. “Parabéns! Agora conta a novidade para todo mundo”, dizia o texto. “Estou grávida, gente!”, comemorou ela.

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“Eu divido muito a minha vida com vocês e gosto de compartilhar, então não podia esconder uma notícia dessas. Estou muito feliz, eu e o Bruno”, afirmou ela.

Tati já havia falado sobre o desejo de engravidar novamente após a morte do primeiro filho, Rael, no oitavo mês de gestação. Na ocasião, ela comentou sobre o medo de uma nova gravidez.

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Nas redes sociais, internautas comemoraram. “Que lindo a Tati Machado anunciando que está grávida”, disse uma pessoa no X. “Que Deus te abençoe, Tati Machado! Muito feliz por você, MUITO!”, escreveu outro.





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As informações são do Metrópoles, parceiro do TNOnline