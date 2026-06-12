Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
CELEBRIDADES

Tati Machado anuncia gravidez ao vivo no Mais Você e emociona público

Tati Machado está grávida do marido, Bruno Monteiro, e comemorou a novidade com os telespectadores do Mais Você

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 11:08:01 Editado em 12.06.2026, 11:07:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Tati Machado anuncia gravidez ao vivo no Mais Você e emociona público
Autor Ela anunciou que espera um filho do marido, Bruno Monteiro - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado comemorou, durante o Mais Você desta sexta-feira (12/6), a sua gravidez. Ela anunciou que espera um filho do marido, Bruno Monteiro, em publicação no Instagram, feita nessa quinta-feira (11).

Tati recebeu, da produção do programa, um buquê de flores e uma cartinha. “Parabéns! Agora conta a novidade para todo mundo”, dizia o texto. “Estou grávida, gente!”, comemorou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-leia mais: Inscrições para o Enem terminam nesta sexta na página do participante

“Eu divido muito a minha vida com vocês e gosto de compartilhar, então não podia esconder uma notícia dessas. Estou muito feliz, eu e o Bruno”, afirmou ela.

Tati já havia falado sobre o desejo de engravidar novamente após a morte do primeiro filho, Rael, no oitavo mês de gestação. Na ocasião, ela comentou sobre o medo de uma nova gravidez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Nas redes sociais, internautas comemoraram. “Que lindo a Tati Machado anunciando que está grávida”, disse uma pessoa no X. “Que Deus te abençoe, Tati Machado! Muito feliz por você, MUITO!”, escreveu outro.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do Metrópoles, parceiro do TNOnline

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bruno Monteiro COMEMORAÇÃO gravidez Mais Você NOTÍCIAS Tati Machado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV