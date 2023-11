Tata Werneck e Débora Falabella 'assustam' com fantasia sinistra; veja

O Halloween já acabou, mas os famosos continuam apostando em fantasias para curtir o feriadão. Nesta sexta-feira (3), as atrizes Tata Werneck e Débora Falabella apostaram em uma produção em dupla e surgiram sinistras nas redes sociais. Veja registros no final da matéria.

Para a ocasião, elas apostaram nas gêmeas bizarras do filme O Iluminado, de 1980. De vestido azul-claro, laço rosa na cintura, meia três-quartos e presilha no cabelo, as artistas arrasaram no look horripilante para curtir o Dia das Bruxas com o elenco da novela Terra e Paixão, da qual ambas integram o quadro de artistas.

As duas ainda entraram no personagem e agiram como as garotinhas do filme, andando coordenadas pelos sets de gravação, sem dizer sequer uma palavra. De mãos dadas, elas aterrorizaram seus colegas de elenco e divertiram a equipe.

Veja os registros:

Débora Falabella e Tatá Werneck como As Iluminadas na festa de Halloween de #TerraEPaixão. Melhores pessoas. pic.twitter.com/hIjz3sTKA4 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 4, 2023

