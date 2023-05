Tata Werneck cochila em jantar romântico e é 'zoada' pelo marido; veja

Da Redação

Rafael Vitti e Tata estão juntos há seis anos

O ator Rafael Vitti divertiu os fãs ao mostrar um momento inusitado com a esposa, Tata Werneck. Nos stories do Instagram, o artista postou um vídeo em que a humorista aparece tirando um cochilo na mesa de jantar em um restaurante.

"Dormiu no date", escreveu Vitti na legenda da publicação. Sem muito bem humorada, Tata Werneck compartilhou as imagens em seu próprio perfil do Instagram, na manhã desta quinta-feira (18).

Durante as gravações, Tata acordou e xingou o marido: "Deixa de ser babaca! Rafa, desligue isso! Sacanagem cara". O ator ainda gargalhou: "Poxa, me convida para jantar e dorme?", disse. A humorista, então, se defendeu: "Estou cansada".

O casal está junto há seis anos e são papais da pequena Clara Maria, de 3 anos de idade.

Veja o post:

Rafa tu tá lascado se @Tatawerneck decidir se vingar hahaahahhahapic.twitter.com/HucHeoJpkK — fabi 🦋 (@sereiex) May 18, 2023

