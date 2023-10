Tata Werneck celebra o aniversário da filha Clara Maria com declaração

Nesta segunda-feira (22), Tata Werneck encantou os seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem para a filha Clara Maria, que está completando quatro aninhos de vida. A atriz publicou um vídeo ao lado da herdeira para celebrar a data especial.

No clipe, mãe e filha surgiram vestindo roupas iguais. A artista vestia um moletom rosa e uma saia azul. Já a pequena Clara esbanjava fofura com uma camiseta rosa e a mesma saia azul da mãe. A dupla surgiu brincando e rodando pela sala, e se chamando de "aventureiras 1 e 2". Assista no final da matéria.

“Hoje é aniversário da menina que me fez mulher. Você mesma me disse: ‘Mamãe, do meu lado você vira criança’. Do seu lado eu tenho vontade de me ajoelhar pra agradecer a Deus a benção de ter você como minha filha como você”, começou escrevendo a mamãe coruja.

Tata finalizou: “Eu te amo muito. Você é meu grude. Meu amor maior. Daqui a 3 anos vou poder usar sapatos e a mamãe vai poder te ensinar sobre a lei do retorno das maquiagens. Te amo minha bebê. Minha vida, minha deusa. Acordei hoje 1 da manhã e ficamos desde então conversando. Até que enfim um papo sincero”.

Os seguidores de Tata adoraram a postagem e celebraram o aniversário de Clara! “Ela já tá quase do seu tamanho Tata”, notou uma fã. Outra admiradora declarou: “Amo vocês duas juntas”. E uma seguidora desejou: “Feliz dia da Cacá! Muita luz na vida de vocês”.

Assista:

