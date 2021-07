Da Redação

Tatá Werneck celebra ao ouvir filha falando frase inusitada

A apresentadora Tatá Werneck compartilhou com seus fãs, o momento em que a filha, Clara Maria, de 11 ano e 8 meses, fala suas primeiras frases.

"Tem cocô?" pergunta Tatá para bebê e Clara, toda fofa responde "Não tem cocô". Tatá como toda mãe coruja, comemorou ao ouvir a filha falar suas primeiras frases.

Tatá, sempre descontraída, legendou o post de um jeito que só a apresentadora faria. "Honestidade se aprende em casa. Sempre que me perguntam, nas ruas e bares, se tem cocô, eu respondo a verdade. Às vezes um 'sim. Tenho um pouco que vazou no jeans' já me dá a noção exata de que sou cidadã de bem. E isso eu aprendi em casa. Com a Deusa pequeninha. Na lição dois você aprenderá a dizer se tem hérnia de disco e pedras nos rins", brincou.

Veja o vídeo na íntegra: