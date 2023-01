Tata Werneck brinca ao posar com Rafael Vitti: 'Aprecie com moderação'

Da Redação

A comediante e apresentadora do programa Lady Night Tata Werneck (39) arrancou risadas dos seguidores nesta segunda-feira, 02, nas redes sociais!

Curtindo viagem para Angra dos Reis com a família e amigos famosos, a artista postou um momento divertido ao lado do maridão, Rafael Vitti (27), com quem tem uma filha, Clara Maria (3).

Em seu perfil no Instagram, a humorista surgiu com a mão no bumbum do marido, que posou de costas para a câmera, usando uma sunga preta com o bumbum.

"Aprecie com moderação", escreveu Tata Werneck na legenda da publicação, mostrando seu bom humor.

"Tata, sorteia um fã pra beijar seu marido", pediu um seguidor nos comentários da postagem. "A solteira não tem um dia de paz", lamentou outra. "Excelente, melhor post que vocês verão esse ano", destacou uma terceira. "Eu vi rápido e pensei que fosse a Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Pensei: Gente, não é possível que a Wanessa teve essa ousadia pra tirar uma foto dessa!", comparou mais uma.

Confira a foto de Tata Werneck com Rafael Vitti:

