Tatá comenta sobre câncer causado por s3x0 oral e diverte fãs; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tatá Werneck

Tatá Werneck foi a causa de muitas risadas, nesta quinta-feira (27), depois que resolveu comentar uma reportagem bastante peculiar. Uma publicação no Twitter anunciou que sexo oral seria a principal causa do câncer de garganta, e a resposta da comediante foi, no mínimo, inusitada.

continua após publicidade .

"Por favor não diz isso", digitou Tatá. O tuíte feito nesta manhã já soma mais de 13 mil curtidas. As reações ao seu tuíte também foram engraçadas, com o pessoal continuando a piada e fazendo brincadeiras com suas próprias experiências.

- LEIA MAIS: Key Alves descarta volta e sugere que Gustavo siga a vida no agro

continua após publicidade .

"O que vou fazer agora na minha quinta-feira a noite?", escreveu um internauta. "Tempos difíceis" e "Puxado, né, Tatá?" também foram comentários recorrentes. Até mesmo outros comediantes comentaram a publicação e acrescentaram: "Nós que fazemos 'boquetecomedy' ficamos como, né? Medicina resolva isso!".

Veja:

Por favor não diz isso https://t.co/pfEyxoi2xt — Tata werneck (@Tatawerneck) April 27, 2023

Ufa!

Mas, a todos que se preocuparam, não há necessidade para o medo, pois não é o ato em si que causa o câncer de garganta. O médico infectologista Vinícius Borges explicou em seu Twitter que, na verdade, o causador da doença é o vírus HPV, que pode ser transmitido pelo sexo oral.

continua após publicidade .

"Na realidade a causa do câncer é o HPV que é transmitido por Sexo oral. O subtipo 16 causa 70% dos casos e tá na [vacina] quadrivalente. A nonavalente protege mais ainda", explicou o doutor. "A vacina foi estudada pra câncer no aparelho reprodutor, mas o próprio CDC coloca proteção provável pra câncer de orofaringe", acrescentou.





Fonte: UOL.

Siga o TNOnline no Google News