Da Redação

Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19

A assessoria de imprensa do ator Tarcísio Meira, de 85 anos, e a atriz Glória Menezes, de 86 confirmou que eles estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Casados desde 1962, os dois foram diagnosticados com Covid-19.

continua após publicidade .

A assessoria afirmou que Tarcísio precisou ser entubado, enquanto Glória apresenta "leves sintomas", neste sábado (7).

Ambos receberam a 2ª dose da vacina contra Covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

continua após publicidade .