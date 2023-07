Taís Araujo será Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida 2"; veja

Siga o TNOnline no Google News

Taís Araujo foi a atriz escolhida para dar vida à Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida 2". No tradicional e muito amado primeiro filme, lançado em 2000, o papel ficou marcado pela belíssima atuação de Fernanda Montenegro.

A artista divulgou a informação nesta segunda-feira (3), em seu perfil do Instagram, e deixou a internet em polvorosa. Taís contou aos seguidores que a atriz de 93 anos não pode repetir o trabalho por causa de "incompatibilidade de agenda". Assista no final da matéria.

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus temos muitas 'Nossas Senhoras', e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas", afirma Araujo.

A continuação, com estreia prevista para 2024, vai ser dirigida por Guel Arraes, diretor do primeiro, e Flávia Lacerda. O elenco conta com o retorno de Matheus Nachtergaele, como João Grilo, e Selton Mello, como Chicó.

Foto por Reprodução

O primeiro filme, lançado em 2000, foi o longa brasileiro mais assistido no país naquele ano. Antes, ele foi lançado na TV em formato de minissérie em 1999.

Veja o anúncio:

