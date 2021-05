Taís Araújo comemora vacinação e alerta fãs

Continua após publicidade

Taís Araújo se vacinou contra a Covid-19 e comemorou o momento em suas redes sociais. A atriz aproveitou para fazer um alerta sobre calendário e comorbidades. Ela postou a seguinte mensagem:

"Hoje foi o meu dia de vacinar. Tenho asma grave e faço parte do grupo com comorbidade. É fundamental que toda população seja vacinada e confira o calendário de sua cidade. Coloquei a lista de comorbidades e as descrições nos meus stories, verifica e não deixe de se vacinar, ok? Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas, portanto mesmo vacinados vamos manter os cuidados: usar sempre a máscara e higienizar as mãos com álcool 70% e lavar as mãos com sabão. Cuidem-se."

"Muito obrigada ao SUS e a todos os profissionais de saúde e profissionais que estão dentro dos hospitais a frente dessa batalha contra o COVID 19."