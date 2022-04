Da Redação

Tadeu Schmidt reclama de PA e áudio vaza: “Não sabe perder?”

Realizada neste sábado (19), a Prova do Anjo do BBB22 causou polêmica. Paulo André foi desclassificado e ficou insatisfeito com a decisão. O apresentador Tadeu Schmidt percebeu, reclamou da atitude de atleta e o áudio acabou vazando.

“Quando eu voltar, vou ter que falar com o PA. Pô, é atleta e não sabe perder? Quantas vezes eu falei que tinha que colocar os cinco cards em cima do negócio?”, disse.

A bronca do apresentador não parou por aí. “Eu vou falar para ele: ‘PA você é campeão mundial de revezamento, se o seu bastão do revezamento cai sem querer, tudo bem? Não é para você ter a reação que você teve ali. Entendo a sua frustação, mas ter essa reação? Estamos tratando todo mundo aqui com o maior respeito para você agir daquela forma’?”, lamentou o jornalista.

