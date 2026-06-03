Tadeu Schmidt desabafa após morte do irmão e da mãe e viagem de 53 mil km com a esposa

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta quarta-feira (03) para compartilhar uma reflexão sobre um dos períodos mais marcantes de sua vida. No vídeo publicado, ele relembrou momentos felizes vividos ao lado da esposa, Ana Cristina, mas também falou sobre as perdas familiares que transformaram o ano em algo impossível de esquecer. (Vídeo abaixo)

📰LEIA MAIS: Virginia apaga post e levanta suspeitas envolvendo Vini Jr.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele perdeu o irmão, Oscar Schmidt (1958-2026), há pouco mais de um mês, em abril deste ano. Quando estava na estrada, ele também recebeu a notícia da morte de sua mãe, Dona Janira. “2026 pra mim é um absolutamente impossível de esquecer. Por coisas boas e por coisas muito ruins”, iniciou ele na gravação compartilhada nas redes sociais.

“Quando eu tava no auge de um dos trabalhos mais legais da minha carreira, eu tava sentindo mais realizado, eu recebi as piores notícias da minha vida. Aí logo depois, tô fazendo uma das melhores viagens da minha vida e recebi mais uma das piores notícias da minha vida. Mas eu gosto de pensar que a gente tem que lembrar das coisas boas. Então eu queria dividir com vocês essa viagem tão legal. A gente deu volta ao mundo”, iniciou.

Mudança de planos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tadeu contou que viajou na companhia da mulher, Ana. Inicialmente, eles não planejavam passar por tantos lugares diferentes. “Não era o objetivo, mas a gente deu volta ao mundo. Teve muita coisa boa pra lembrar e eu queria dividir com vocês. Eu queria relaxar e esquecer do mundo. E eu consegui, da melhor maneira possível”, relatou.

Durante os dias de folga, Tadeu degustou um vinho com o nome do irmão, Oscar. “Foram muitos quilômetros, muitas horas de voo, mas acima de tudo muitas experiências e muitas lembranças inesquecíveis, isso que mais importante, são as lembranças que a gente leva no coração”.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Informações: Revista Caras

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

