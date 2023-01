Tadeu Schmidt dá presente marcante para a esposa, Ana Cristina

Da Redação

O apresentador Tadeu Schmidt homenageou a esposa, Ana Cristina, e mostrou o presente especial

Tadeu Schmidt (48) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 19, sua esposa, Ana Cristina, completou mais um ano de vida, e o apresentador do BBB 23 fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista publicou uma foto em que aparece abraçado com a aniversariante do dia, e se declarou. "Viva a @anacrisschmidt!!! Hoje, é o aniversário da pessoa mais importante da minha vida, a pessoa mais incrível que já conheci!", declarou no começo da publicação.

Depois, Schmidt também mostrou o presente especial que deu para a esposa: um pingente do Robbb. "E agora que o aniversário dela cai no período em que estou no BBB, resolvi dar um presente que fala das duas coisas! Mandei fazer um pingente do Robbb!!! Não é lindinho?!?!", acrescentou ele.

O apresentador explicou que ele e a esposa costumar marcar momentos especiais com pingentes. "Marcamos fases importantes da nossa vida com pingentes: as bonequinhas representando nossas filhas, a chave quando compramos nosso apartamento, Bola Cheia e Bola Murcha, o Cavalinho do Fantástico… e agora o BBB está representado. Parabéns, meu amor!!! Você merece tudo!!! P.S.= se alguém tiver ideia para um próximo pingente, mande, por favor", completou.

Confira a homenagem e o presente de Tadeu Schmidt para a esposa:





Com informações: Revista Caras

