Da Redação

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo e acaba com paz no BBB22

Antes de anunciar a saída de Luciano Estevan do BBB22, Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação para dar um esporro geral em todos os participantes que estão tentando acabar com o jogo e implantar um clima de "paz" na casa. O elenco estava sendo alvo de duras críticas na internet por essa postura.

continua após publicidade .

Tadeu foi duro e direto em suas colocações. Colocou os integrantes do Camarote contra a parede e cobrou posicionamento. Ele disse: "vocês disseram que sonhavam entrar aqui e agora que estão no confinamento querem acabar com a dinâmica do programa"?

"Vocês podem curtir aí dentro, mas acham que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí. Então, o que você quer? Quer um milhão e meio? Quer ser um campeão? Quer dizer para todo que venceu o BBB? Ou quer uma experiência? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer só uns dias de férias numa casa cheia de câmeras?" completou Tadeu.

continua após publicidade .

Alguns famosos desta edição já deixaram claro que estão ali só pra "curtirem a experiência". Schmidt ouviu os fãs do reality e também parece não ter gostado de ver os brothers zombando dos sonhos de milhões de pessoas que sonham participar do BBB.

Tiago Abravanel se assustou com o tom do apresentador. Ele e Pedro Scooby são os que estavam tentando sabotar as dinâmicas do programa. Durante a noite os dois camarotes ficaram reflexivos sobre as palavras de Tadeu.