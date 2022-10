''Tá chegando'': Viih Tube mostra detalhes do convite do chá revelação

Da Redação

Dentro da caixa haverá chocolates com formatos de ursinho, mamadeira e chupeta

Nesta quinta-feira, 6, Viih Tube (22) e Eliezer (32) compartilharam detalhes do convite para o chá revelação do primeiro filho. No perfil do Instagram do bebê, a influenciadora compartilhou fotos e animou os seguidores.

Cada convidado receberá uma caixa com os dizeres "Tem BBBaby chegando", inclusive o programa é o tema da festa, já que o casal se conheceu através dele. Dentro da caixa haverá chocolates com formatos de ursinho, mamadeira e chupeta.

O evento vai acontecer no dia 16 de outubro às 11h30 e a ex-BBB contou que será para apenas a família e amigos mais próximos, e vai contar com várias brincadeiras.

Além disso, os convidados usaram roupa verde se acharem que é um menino e roxo/lilás para menina.





