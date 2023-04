Suspeito de divulgar fotos de Marília Mendonça após a morte é preso

Da Redação

Cristiano Araújo e Marília Mendonças foram vítimas fatais de acidentes

Foi preso nesta segunda-feira (27), em Santa Maria, no Distrito Federal, o suspeito de divulgar fotos de Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz após a morte. Segundo a Polícia Civil, o jovem, de 22 anos, usou rede social para propagar imagens dos artistas. As informações são do g1.

As investigações apontam que as imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na internet. A prisão foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), durante operação para reprimir crimes praticados na internet. O nome do suspeito não foi divulgado.

A ação faz parte de uma investigação realizada pela Operação Fenrir que visa identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos do corpo de artistas feitas para o laudo pericial no Instituto de Medicina Legal (IML). Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e, agora, fica à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, conforme previsto no art. 212 do Código Penal.

