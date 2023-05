Susana Werner anuncia o fim do casamento com Julio Cesar após 21 anos

Da Redação

Julio Cesar e Susana Werner

A atriz e empresária Susana Werner (45) anunciou o fim do seu casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar (43). Ela revelou a separação por meio de um post no Instagram na manhã deste domingo, 21, ao usar uma foto da família.

Susana e Julio tiveram dois filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Nas redes sociais, o filho mais velho do casal comentou sobre a separação dos pais e pediu respeito neste momento familiar. “Venho aqui informar que a situação dos meus pais é algo que eu não tenho nada a ver, pois sou somente filho e quero o melhor para os dois. Só peço um pouco de respeito e que por favor não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã, por favor. Nós estamos bem, vida que segue. Beijo e abençoado domingo a todos”, declarou.

Os posts mais recentes do ex-casal



O post mais recente de Susana Werner com Julio Cesar feito no perfil dela no Instagram foi postado há quatro semanas, quando eles fizeram uma viagem para Roma, na Itália, e ela mostrou um vídeo do quarto do hotel deles.

Por sua vez, o último post de Julio Cesar sobre Susana Werner foi feito no aniversário dela em julho de 2022, quando ele a parabenizou pela data especial. "Eita mulherão da pooorraaa. Amor PARABÉNS mais um ano de vida e eu ao teu lado. Te desejo muita SAÚDE e principalmente mais PACIÊNCIA pra me aturar. O niver é teu mas o presente é nosso. Obrigado por tudo, pela parceria ao longo desses anos e por ser o pilar da nossa FAMÍLIA", contou.

Com informações: Revista Caras

