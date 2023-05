Susana Vieira revela segredo da beleza aos 80 anos; saiba qual

Da Redação

Susana Vieira, 80 anos

A atriz Susana Vieira está com 80 anos e não é do tipo de guardar segredos. No melhor estilo "sincerona", a famosa revelou em uma entrevista para a Revista Caras que é adepta dos procedimentos estéticos, mas costuma ser bem comedida na hora de ir ao médico.

Durante o bate-papo, a famosa afirmou que já realizou alguns procedimentos para manter a jovialidade, mas, diferente de outras celebridades, não se interessa por aplicação de botox e preenchimentos.

"Não suporto nada de enfiar na cara, porque muda. Botox não uso nada, minhas rugas estão todas aqui. Não faço nada porque não achei que precisava, não é preconceito, não. Fiz, sim, pequenos retoques", disse a global.

Susana completou dizendo que é muito vaidosa e seu último procedimento foi realizado em 2019, pouco antes da estreia da novela Éramos Seis. "Antes de fazer Éramos Seis, tirei um pouco de pele na pálpebra. Mas a testa nunca fiz", afirmou. "Eu uso muito creme e lavo o rosto com sabonete para bebê. Não deixaria meu cabelo ficar branco. Para fazer novela, se precisasse, eu deixaria, mas para a vida real não", declarou.

Ainda na mesma entrevista, a atriz, que na próxima semana vai estrear em Terra e Paixão, comentou sobre como estava se sentido aos 80 anos. Ela afirmou que sempre lidou muito bem com a idade, mas atualmente tem lamentando o pouco tempo para curtir a vida.

"Eu lidei bem até fazer 80, agora estou detestando, porque olhei para frente e sobra muito pouco tempo! Toda hora eu vejo a morte de alguém e isso me deixa muito impressionada. Quando você é mais moça, você olha e fica chocada, triste. Agora, não tem uma hora que o repórter diga assim ‘morreu ontem, aos 21 anos...’ Já fico em pânico! Pode ser João, Maria, quem for. Eu já digo ‘quantos anos, 86, 91?’ Nunca pensei que eu estaria nessa faixa", comentou.





Fonte: Revista Caras.

