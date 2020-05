Suposto namorado do Gugu pede na Justiça por reconhecimento de união estável

Thiago Salvático, suposto namorado do Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado após um acidente doméstico nos Estados Unidos, entrou na Justiça com um processo de reconhecimento de união estável homoafetiva com o apresentador e partilha de bens acumulados durante o período em que estiveram juntos. As informações são do site Notícias da TV e do jornalista Gabriel Perline.

Thiago anexou ao processo comprovantes das viagens que fez como Gugu. O documento lista mais de 40 destinos, como Espanha, Ilhas Maldivas, Dubai, Finlândia, Áustria, África do Sul, México e França. Além disso, fotos dos dois juntos também estão na ação.

No documento consta momentos íntimos do casal, como um aniversário do apresentador e a última viagem que fizeram juntos, para Singapura. Eles retornaram ao Brasil em 15 de novembro e, semanas depois, foi notificado por Nilton Moura, motorista de Gugu, sobre o acidente doméstico que o matou.