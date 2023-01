Suposta mudança de Anitta gera preocupação em vizinhos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os vizinhos ficaram apavorados. Acharam que se a Anitta mudasse para lá faria megafestas

A notícia de uma suposta mudança de Anitta para uma mansão de R$ 9 milhões, com cascata e riacho, movimentou o bairro de São Conrado, no Rio, na manhã de hoje. No entanto, ao que tudo indica, o novo lar da cantora não é o que viralizou na mídia, e tudo não passou apenas de uma confusão. As informações são do site UOL.

continua após publicidade .

Quem contou ao colunista Lucas Pasin os detalhes do equívoco é o engenheiro Antônio Freire, proprietário do imóvel divulgado como "a nova mansão de Anitta". Ele garante que não vendeu e nem está negociando a casa para a "girl from Rio"

"Acordei hoje e fiquei surpreso com essa notícia. Várias pessoas me perguntando. Essa casa é minha, se encontra alugada, e eu não fui sequer contactado pela Anitta ou equipe dela", afirmou para a revista Splash do UOL.

continua após publicidade .

Freire diz que a suposta mudança de Anitta para sua mansão lhe causou transtornos que incluem até mesmo a ligação de vizinhos que ficaram bastante preocupados com a novidade.

"Tem um casal já morando na minha casa. Ela está alugada. Esse casal tem a intenção de comprar, e nós já temos um valor negociado que está superior ao que foi divulgado. O casal ficou desesperado, né? Estavam até acionando o advogado deles. Eu não poderia nunca fazer isso se já tenho um acordo com eles".

O proprietário do imóvel continua:

Os vizinhos ficaram apavorados. Acharam que se a Anitta mudasse para lá faria megafestas. E é uma rua muito exclusiva, com perfil residencial. São pessoas de alto poder aquisitivo que prezam pela paz. Você não ouve uma buzina na rua. Causou um alvoroço, muitas ligações, todo mundo me perguntando.

continua após publicidade .

Vale a curiosidade: a mansão de Freire fica na mesma rua em que Carolina Dieckmann mora. Bruno Gagliasso também tem um terreno lá. Além deles, o jornalista Alex Lerner também mora na mesma rua. "Médicos renomados, publicitários, banqueiros e empresários moram lá", conta Freire.

Mas afinal, Anitta se mudou?

Em conversa com a coluna nos bastidores dos "Ensaios de Anitta" em Salvador, a cantora disse que comprou uma nova casa no Rio, mas não deu detalhes do local, apenas afirmou que não é na Barra da Tijuca, bairro em que morava.

Ela justificou que vendeu sua antiga mansão por preferir morar em um imóvel térreo, sem escadas.

Continuo com a minha casa em Miami, e lá eu tenho uma casa de um andar só, menor. Amei morar numa casa de um andar só e escolhi ter isso no Rio também. O terreno é maior, mas a casa é menor e mais aconchegante. Só por isso eu troquei.

Siga o TNOnline no Google News