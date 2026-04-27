Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
CULTURA POP

Suíte que deve hospedar Shakira para show no Rio tem diária a partir de R$ 45 Mil

Estrela, que se apresenta no dia 2 de maio, desfrutará de mordomias exclusivas, vista panorâmica para o mar e acesso a piscina semiprivativa

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 15:07:20 Editado em 27.04.2026, 15:07:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suíte que deve hospedar Shakira para show no Rio tem diária a partir de R$ 45 Mil
Autor Foto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace

A contagem regressiva para a chegada de Shakira ao Rio de Janeiro já começou. A "Loba", que promete arrastar multidões para as areias de Copacabana no próximo dia 2 de maio como atração do evento "Todo Mundo no Rio", não terá apenas o calor do público brasileiro, mas também o máximo do requinte carioca. A cantora deve se hospedar no lendário Hotel Copacabana Palace, ocupando uma das suítes mais exclusivas da cidade, com diárias que partem de R$ 45.688,00 (já com taxas inclusas).

- LEIA MAIS: Fãs de Lady Gaga acampam nas areias de Copacabana para ver show

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Seguindo os passos de divas como Madonna e Lady Gaga, que também escolheram o "Copacabana Palace" como base em suas passagens pelo Rio, Shakira terá à disposição uma acomodação de mais de 100 m². O espaço foi projetado para oferecer o máximo de privacidade e conforto, contando com uma cama king size e uma varanda decorada que oferece uma vista privilegiada e panorâmica do Oceano Atlântico.


Suíte que deve hospedar Shakira para show no Rio tem diária a partir de R$ 45 Mil
AutorFoto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace

Um dos maiores diferenciais da estadia é o acesso à Black Pool, a icônica piscina semiprivada localizada no sexto andar do hotel, garantindo momentos de relaxamento longe dos holofotes e do assédio do público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Suíte que deve hospedar Shakira para show no Rio tem diária a partir de R$ 45 Mil
AutorFoto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace

O valor expressivo da diária não cobre apenas o metro quadrado mais caro da orla, mas um pacote de serviços personalizados de alto padrão. De acordo com informações sobre a suíte, os hóspedes são recebidos com:

  • Boas-vindas com brinde: Espumante cortesia na chegada.
  • Gastronomia: Canapés servidos ao pôr do sol e café da manhã incluso.
  • Conveniência: Frigobar com bebidas não alcoólicas liberadas e serviço de lavanderia cortesia.
  • Logística e Apoio: Transfer de ida e volta e a presença de um anfitrião dedicado para atender a qualquer necessidade da artista durante as 24 horas do dia.

Shakira sobe ao palco montado na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. A expectativa é de que a apresentação seja um dos maiores marcos culturais do ano na cidade, repetindo o feito nos shows de Lady Gaga e Madonna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Suíte que deve hospedar Shakira para show no Rio tem diária a partir de R$ 45 Mil
AutorFoto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copacabana Cultura Carioca eventos musicais Hotel Copacabana Palace Shakira show ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV