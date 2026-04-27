Suíte que deve hospedar Shakira para show no Rio tem diária a partir de R$ 45 Mil

A contagem regressiva para a chegada de Shakira ao Rio de Janeiro já começou. A "Loba", que promete arrastar multidões para as areias de Copacabana no próximo dia 2 de maio como atração do evento "Todo Mundo no Rio", não terá apenas o calor do público brasileiro, mas também o máximo do requinte carioca. A cantora deve se hospedar no lendário Hotel Copacabana Palace, ocupando uma das suítes mais exclusivas da cidade, com diárias que partem de R$ 45.688,00 (já com taxas inclusas).

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Seguindo os passos de divas como Madonna e Lady Gaga, que também escolheram o "Copacabana Palace" como base em suas passagens pelo Rio, Shakira terá à disposição uma acomodação de mais de 100 m². O espaço foi projetado para oferecer o máximo de privacidade e conforto, contando com uma cama king size e uma varanda decorada que oferece uma vista privilegiada e panorâmica do Oceano Atlântico.





Foto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace Foto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace

Um dos maiores diferenciais da estadia é o acesso à Black Pool, a icônica piscina semiprivada localizada no sexto andar do hotel, garantindo momentos de relaxamento longe dos holofotes e do assédio do público.

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Foto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace Foto: REPRODUÇÃO/ Copacabana Palace

O valor expressivo da diária não cobre apenas o metro quadrado mais caro da orla, mas um pacote de serviços personalizados de alto padrão. De acordo com informações sobre a suíte, os hóspedes são recebidos com:

Boas-vindas com brinde: Espumante cortesia na chegada.

Gastronomia: Canapés servidos ao pôr do sol e café da manhã incluso.

Conveniência: Frigobar com bebidas não alcoólicas liberadas e serviço de lavanderia cortesia.

Logística e Apoio: Transfer de ida e volta e a presença de um anfitrião dedicado para atender a qualquer necessidade da artista durante as 24 horas do dia.

Shakira sobe ao palco montado na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. A expectativa é de que a apresentação seja um dos maiores marcos culturais do ano na cidade, repetindo o feito nos shows de Lady Gaga e Madonna.



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