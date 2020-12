Sucesso: conheça o influenciador e especialista João Neto - TNOnline

Continua após publicidade

João Neto, Presidente da J&A Holding e diretor comercial e geral da ‘Fontes Promotora de Crédito’ está se tornando referência dentro do setor comercial internacional. O jovem empresário, está se tornando famoso nas redes sociais mostrando seu dia a dia no mercado financeiro, onde ele acabou conquistando multidões de pessoas fãs de seus projetos.

Com vários ‘cases’ de sucesso, João Neto, comanda 12 empresas ao mesmo tempo. Ele passou um tempo em Portugal, tentando realizar o sonho de ser skatista profissional, mas acabou migrando para o setor de vendas, onde encontrou sua vocação. De lá para cá muita coisa mudou, ainda na Europa, fundou a empresa de telecom ‘Aliança Telecomunicações’, depois resolveu voltar ao Brasil e aqui criou a ‘Aliança Eventos’, onde realizava festas populares e shows na grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Mas foi só em 2008 que ele mergulhou no mundo dos negócios financeiros, ao ir trabalhar como corretor de vendas, no ramo de crédito, na ‘Ideias Soluções Financeiras’. Lá, ele conheceu Arthur Oliveira, sócio da empresa, que posteriormente iria trabalhar com ele lado a lado. Nesse meio tempo nasceu a ‘Fontes Promotora de Crédito’, um dos braços da empresa, no qual João Neto passou a ser diretor, e hoje é a segunda maior do ramo no país.

Hoje, a empresa se expandiu e se tornou um conglomerado financeiro, onde junto com outras 12 empresas, atua diretamente no mercado do crédito no Brasil, tudo sob seu comando. Em pouco mais de uma década, a ‘Fontes Promotora’ cresceu mais de 141 mil % e opera, em média, mais de R$ 20 milhões por dia. Só em 2019, sua produção superou a margem dos R$ 6 bilhões em contratos em crédito consignado. A empresa tem sede em Florianópolis e 26 filiais espalhadas em todas as regiões do Brasil.

João Neto conta seus ‘cases’ de sucesso e seu dia a dia, em sua conta no Instagram, que já tem mais de 22 mil seguidores. Lá, além de publicar vídeos e fazer lives, ele dá dicas importantes sobre o mercado financeiro. “Todos os dias acordo determinado em correr atrás e fazer o que for necessário para driblar adversidades e solucionar problemas”, diz o empresário.

Ele faz sempre o possível para manter os clientes e profissionais da área por dentro das novidades do setor e das empresas que comanda. “Promovemos a maior live do nosso setor, com 13 horas ao vivo, e todos os principais bancos do Brasil participando, atingindo mais de 45 mil pessoas durante a transmissão”, lembrou João.

“Em 2021, vamos continuar inovando na frente de tecnologia especializada para o mercado de crédito consignado, agregando valor na nossa entrega aos nossos clientes B2B, por meio de ferramentas, sistemas, softwares, análises e robotização”, finaliza o empresário.