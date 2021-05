Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os geminianos ficam até o final do dia no alerta e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Procure a rotina no setor profissional. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Este é um bom dia para acertar os negócios, trabalho e esperar por mais dinheiro. Êxito para quem lida com o público. A família traz surpresas agradáveis. Sensualidade no amor. C. 367 M. 2940

Touro – Os novos planos de trabalho podem ser colocados em prática. Lute com mais vigor e escolha a companhia de quem podem colaborar. Compras, viagens e acertos para o coração. Mude seu visual. C. 998 M. 7503

Gêmeos – Você passa pelo alerta, a Lua entra no seu signo a partir das 22h32. Não faça qualquer tipo de mudança no trabalho e não inicie projetos. Evite misturar amizade com negócios. Amor em fase de espera. C. 512 M. 6484

Câncer – A influência de Marte abre espaços para resolver os problemas de trabalho e negócios. Sua intuição esta aguçada e isso o ajudará a abrir caminhos financeiros. A partir das 22h32 entrará no alerta. C. 834 M. 9379

Leão – Dia de muita energia profissional, êxito nos negócios, viagens e mudanças no rumo do trabalho. Realizações e sucesso não faltarão. Amor vibrante. Novos compromissos familiares. C. 053 M. 4122

Virgem – Sua vida social deve ganhar um forte impulso. Excelente para analisar mudanças no trabalho, negócios e esperar o sucesso. Positivo para compras, encontros e muita cumplicidade a dois. C. 786 M. 3615

Libra – Você não deve perder a chance de estreitar as amizades e ser mais presente na vida dos parentes. Algumas mudanças no trabalho, que devem trazer a tranquilidade desejada. Controle o ciúmes. C. 446 M. 6107

Escorpião – Bom período para iniciar sociedade comercial e parcerias, principalmente com aquário e Touro. Novidades no seu caso de amor, acertos de discussões ou compromisso de casamento. C. 982 M. 1860

Sagitário – Dia de colaboração espontânea no lar e trabalho. Vá em frente com novos projetos de negócios. Será importante cuidar da saúde, faça exames, tratamentos e exercícios físicos. C. 608 M. 0259

Capricórnio – Facilidade para realizar mudanças nos negócios e vida profissional. Você vai se dar bem e terá aumento nos ganhos. Surpresas no amor. Paixão por Câncer ou Peixes. Tente em jogos. C. 571 M. 7926

Aquário – Intuição e otimismo não faltarão para resolver problemas da família. Mais tranquilo conseguirá passar boas energias. Muito romantismo e carinhos do seu amor. Fase de compra da casa própria. C. 220 M. 8031

Peixes – Boas possibilidades de conquistas nos negócios e vida profissional. Assuntos de saúde e trabalho estão protegidos. Chances de ganho no comércio. Amor e paixão. C. 135 M. 5798