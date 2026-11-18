A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria de votos, alterar os critérios de cálculo de parte da indenização milionária que a empresa da apresentadora Xuxa Meneghel deverá pagar por plágio de personagens infantis. O julgamento, realizado nesta terça-feira (17), representa uma vitória parcial para a Xuxa Promoções e Produções Artísticas (XPPA) em uma ação judicial movida pelo publicitário Leonardo Soltz que tramita há 26 anos. O recurso apresentado pelo empresário e por sua agência para tentar ampliar o valor da reparação foi rejeitado por unanimidade pelos ministros.

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Com a mudança nas regras de apuração, o montante final da condenação — que chegou a ser estimado em R$ 65,2 milhões por um laudo pericial — poderá ser significativamente reduzido. Segundo informações publicadas pela revista Veja, com base no jornal O Globo, a quantia devida tende a ficar próxima de R$ 10 milhões. No entanto, ainda não há confirmação judicial do valor definitivo, que precisará passar por uma nova etapa de cálculos na Justiça.

No julgamento desta semana, o colegiado seguiu o voto da ministra Daniela Teixeira, acompanhado pelo relator, ministro Moura Ribeiro, e pelos demais integrantes da turma. Ficou determinado que o cálculo referente às revistas em quadrinhos envolvidas na ação considere a tiragem de 3 mil exemplares, somada às unidades apreendidas ao longo do processo. A medida aplica parâmetros previstos no artigo 103 da Lei de Direitos Autorais para casos de reprodução não autorizada de obras.

A disputa judicial teve início no ano 2000. Leonardo Soltz afirma ter apresentado à produtora de Xuxa, no final da década de 1990, um projeto infantil batizado de "Turma do Cabralzinho", criado para as comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil e voltado a campanhas publicitárias, produtos comerciais e materiais educativos. Embora a parceria não tenha sido fechada, a empresa da apresentadora lançou posteriormente a "Turma da Xuxinha", explorada comercialmente, inclusive em campanhas de produtos de higiene infantil da fabricante Baruel.

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Decisões anteriores da Justiça já haviam reconhecido a violação dos direitos autorais e de marca de Soltz, razão pela qual o mérito da infração não voltou a ser discutido no STJ. Na fase de liquidação da sentença, a perícia avaliou os danos materiais e os lucros cessantes em R$ 65,2 milhões, valor contestado pela defesa da XPPA. Antes de o caso chegar à Corte Superior, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) já havia acolhido parcialmente um pedido da produtora para fixar os lucros cessantes em 50% dos ganhos obtidos com o uso indevido dos personagens, descontados custos operacionais, impostos e despesas. Conforme apurado pela CNN Brasil, a assessoria de Xuxa foi procurada para comentar a decisão do STJ, mas não havia se manifestado até a tarde desta quarta-feira (18).