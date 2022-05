Steven Tyler se interna em clínica de reabilitação

Da Redação

O cantor do Aerosmith, Steven Tyler, deu entrada voluntariamente em uma clínica de reabilitação após sofrer uma recaída. Conforme as redes sociais da banda, o vocalista, de 74 anos de idade, não conseguiu manter a sobriedade após ser medicado para tratar um problema no pé.

continua após publicidade .

"Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven trabalhou em sua sobriedade por muitos anos. Após uma cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade de controle da dor durante o processo, ele recentemente recaiu e, voluntariamente, entrou em um programa de tratamento para se concentrar em sua saúde e recuperação", dizia o comunicado.



O grupo Aerosmith teria shows em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela primeira vez desde a pandemia, no Park MGM a partir de junho, mas esses shows foram cancelados enquanto Tyler se recupera.

continua após publicidade .

"Estamos devastados por termos incomodado tantos de vocês, especialmente nossos fãs mais leais, que muitas vezes viajam grandes distâncias para assistir aos nossos shows. Obrigado por sua compreensão e por seu apoio a Steven durante esse período."

Se agora Steven está procurando uma vida sem drogas, os anos 80 foram bem diferentes. Em sua autobiografia, ele afirmou ter gastado cerca de US$ 20 milhões, o equivalente a quase R$ 100 mil, em seu vício em cocaína e heroína.





Fonte: Informações da Revista Quem.