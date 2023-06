Stênio Garcia surpreende ao fazer harmonização facial; veja como ficou

Siga o TNOnline no Google News

Com 91 anos, o ator Stênio Garcia decidiu se jogar no mundo dos procedimentos estéticos e surgiu irreconhecível após ser submetido a uma harmonização facial. O artista utilizou seu perfil oficial do Instagram para divulgar o resultado.

Ele passou pelo procedimento estético em uma clínica no Rio de Janeiro e explicou que ainda está um pouco inchado porque é muito recente, mas o resultado o agradou. "É impressionante. Fiquei mais jovem uns 15 anos, pelo menos. Vai melhorar ainda mais, tem tão pouco tempo que eu fiz", disse Stênio em uma entrevista ao programa Fofocalizando, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

A esposa dele, Marilene Saade, também se mostrou surpresa com o resultado da harmonização facial. "O Stênio malha muito, ele tem muita vida, fome de viver. Eu expliquei que não era invasivo, não era nenhuma cirurgia. Foi surpreendente, nunca vi uma harmonização facial colocar tudo no lugar desse jeito", disse.

Veja o antes e depois do ator:

Foto por Reprodução/Instagram As fotos foram divulgadas nas redes sociais

Foto por Reprodução/Instagram O ator aprovou a resultado da harmonização

