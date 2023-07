Stenio Garcia recebe alta hospitalar após internação por septicemia

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 7. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, deste o último sábado, 1º, com um quadro de septicemia aguda.

continua após publicidade

A assessoria de imprensa do hospital divulgou um comunicado informado que o artista se recuperou e deixou a unidade. "O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stenio Garcia recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira, 7 de julho", diz o comunicado.

- LEIA MAIS: Morre o ator Zé Celso, vítima de incêndio em apartamento

continua após publicidade

Durante a internação, Stenio chegou a gravar um vídeo comovente após surgirem boatos envolvendo seu estado de saúde. No vídeo publicado no Instagram, o ator afirmou que estava vivo e se recuperando bem após a infecção da qual foi vítima. "A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!", disse ele.

O ator também disse que alguns familiares receberam notícias falsas e ficaram em pânico. "Eu gosto e respeito o jornalismo sério e acho que esses mentirosos e sensacionalistas que matam pessoas deviam ser proibidos de se manifestar com notícias falsas. Começo o meu dia indignado com as fake news relacionadas a mim. Mais uma vez agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora", disparou.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News