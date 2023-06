Stênio Garcia rebate críticas após fazer harmonização aos 91 anos

O ator Stênio Garcia passou por um procedimento estético e divulgou fotos de como ficou em seu perfil oficial do Instagram. O artista, que tem 91 anos, realizou uma harmonização facial, mas parece que o resultado não agradou a todos.

continua após publicidade

Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a aparência de Stênio. "É cilada bino!", disse um internauta; "Pensei que fosse Chiquinho Scarpa", argumentou outro; "A primeira sessão ficou ótima... Mostra a última aí, o resultado final... Na TV ficou meio estranho", disse uma seguidora do ator, falando sobre a aparição dele no programa Fofocalizando, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

- FAMOSOS: Stênio Garcia surpreende ao fazer harmonização facial; veja como ficou

continua após publicidade

Só que o artista não se abalou com os comentários negativos sobre seu procedimento. Durante uma entrevista à Patrícia Kogut, do O Globo, ele fez a seguinte afirmação: "Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei".

Siga o TNOnline no Google News