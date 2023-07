Stenio Garcia: assessoria esclarece estado de saúde após internação

A assessoria de imprensa do ator Stenio Garcia atualizou o seu estado de saúde na tarde deste domingo (2/7). O artista de 91 anos foi internado em um hospital particular do Rio de Janeiro com um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

continua após publicidade

“Stenio Garcia foi internado ontem [sábado] por volta das 16h com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucócitos muito altos”, inicia a nota.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Sobre o estado de saúde do ator, a assessoria diz: “Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria.”



“Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infeção bacteriana, sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas, até a infecção melhorar”, finaliza.

Stenio Garcia passa por harmonização

No mês passado, Stenio Garcia passou por uma harmonização facial, que rendeu muito assunto nas redes sociais. O ator viralizou por conta das imagens divulgadas no programa Fofocalizando, mas afirmou que não tem compromisso estético no procedimento.

continua após publicidade

“Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel. Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou para a Folha de S. Paulo.

Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News