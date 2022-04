Da Redação

Spotify pode revelar se houve ‘fraude’ em recorde mundial de Anitta

O serviço de streaming Spotify pode revelar se houve fraude por parte de fãs da cantora Anitta que alcançou o recorde mundial do ranking Daily Top 50 Global da plataforma, no mês de março de 2022. Em um dia, sua nova música, “Envolver”, foi reproduzida mais de 6,4 milhões de vezes.

Entre assinantes e usuários da versão gratuita, o Spotify tem cerca de 381 milhões de usuários.

A notícia foi publicada pelo colunista do Uol, Ricardo Feltrin, o Tilt, com base em dados do “Rest of World” (publicação sobre tecnologia sem fins lucrativos), há indícios de que fãs da cantora tenham utilizado métodos “heterodoxos” para impulsionar o lançamento de “Envolver”.

Entre as ações dos fãs de Anitta sob suspeita estão manipulação do algoritmo de resultados do streaming, com a divulgação de métodos e uso de redes VPN para reproduzir as músicas várias vezes com novos IPs (burla o protocolo-raiz, que permite identificar um equipamento com acesso à internet); e também o possível uso de “robôs” (bots) para reproduzirem a música indefinidamente.

O mais grave, no entanto, é que a própria cantora participou ativamente nas redes para estimular o “engajamento”, o aumento do número de audições e até mesmo a manipulação do algoritmo.

Só no Instagram a cantora tem 64 milhões de seguidores. No Twitter e no Facebook, quase 16,5 milhões em cada.

Como informou o “Olhar Digital”, um perfil oficial de Anitta retuitou uma internauta em 14 de março passado, orientando que, para aumentar a popularidade da cantora, era preciso montar “playlists” com sua música e sempre lembrar de “usar contas diferentes no Spotify”, além de “lembrar de trocar de contas”.

Com informações do portal Banda B.