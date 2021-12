Da Redação

‘Sou obrigada a conviver com quem me estuprou’, diz ex-BBB

Viih Tube fez uma revelação chocante em sua biografia chamada ‘Cancelada’. No livro, a influenciadora e ex-BBB contou que foi estuprada quando tinha 16 anos de idade e que, após a violência sexual, ainda convive com o abusador.

continua após publicidade .

“Disse “não” diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo”, afirmou Viih Tube, em trecho divulgado primeiramente pelo site Splash, do UOL.

“A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece. Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios”, detalhou ela.

continua após publicidade .

Após participar do ‘BBB21’, Viih Tube, que chegou a ser cancelada aqui fora por conta de seu comportamento dentro do reality show, resolveu escrever o livro para fazer uma reflexão sobre a cultura do cancelamento.