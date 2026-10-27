Soso Careca e MC Paiva confirmam rumores e anunciam gravidez do primeiro filho

Casal utilizou as redes sociais nesta terça-feira para confirmar a novidade, que já era alvo de especulações dos fãs desde setembro

A influenciadora digital Sophia Florence, conhecida como Soso Careca, de 19 anos, e o funkeiro MC Paiva, de 24, anunciaram nesta terça-feira que estão à espera do primeiro filho. A confirmação da gravidez foi feita por meio de uma publicação conjunta do casal nas redes sociais, marcando também o retorno da jovem à internet após cerca de um mês de afastamento de seus perfis no Instagram e no TikTok. Em postagem acompanhada de fotos de um ensaio, o cantor celebrou o momento afirmando estar há três meses vivendo com "o amor mais puro que existe".

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O anúncio oficializa as especulações que já circulavam na internet desde setembro, quando o casal foi visto saindo de um pronto-socorro obstétrico na cidade de São Paulo. As suspeitas dos seguidores ganharam ainda mais força nas últimas semanas, após o vazamento de um vídeo feito por uma internauta que mostrava os bastidores da sessão de fotos agora divulgada pelos influenciadores para revelar a gestação.

A chegada do bebê consolida o relacionamento dos dois, que foi assumido publicamente em janeiro deste ano, mas já acumulou algumas polêmicas. Em julho, enquanto Sophia realizava um intercâmbio nos Estados Unidos, os dois chegaram a romper o namoro após divergências envolvendo a influenciadora Malévola Alves.

Na ocasião, o funkeiro decidiu encerrar o compromisso sem conversar previamente com a namorada, motivado por uma reconciliação entre Soso e Malévola durante uma transmissão ao vivo. A separação, no entanto, durou pouco, e o casal reatou o romance ainda no mesmo período.