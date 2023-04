Sósia do influenciador Xurrasco viraliza na internet; entenda

Da Redação

Uma estudante de 17 anos, adotou o apelido Xurrasca depois que um vídeo seu viralizou na internet pela semelhança com o influenciador digital Xurrasco. Ao g1, Raquel Cristina Carvalho contou que está aproveitando a “fama digital” e feliz com o momento pelo qual está passando. (Veja vídeo abaixo).

“Depois que eu prendi o cabelo, eu pensei: ‘gente, eu pareço muito com ele’ . As pessoas estão me chamando de Xurrasca, Espetinho, vários nomes... E eu fico rindo com o Instagram”, disse a moradora de Paciência, na Zona Oeste do Rio.

“Eu estou muito feliz. Eu postei no intuito da brincadeira, mas eu fui muito reconhecida. Tem muita gente me seguindo. Eu estou realizando um sonho meu, sempre quis ser reconhecida no Instagram”, completou Raquel, que afirmou ter fã-clube e estar fechando parcerias de publicidade.

A semelhança é notada desde 2022 pelos amigos do Colégio Caldeira Francisco de Alvarenga, onde ela cursa o ensino médio. Apesar disso, ela nunca concordou com a semelhança (nem mesmo o influenciador achou parecido).

“Isso vem desde o ano passado. Todo mundo falava na escola que eu pareço com ele, me chamavam de Xurrasca. E eu sempre falei: ‘gente, eu não pareço com ele’. Eu entrei em contato com ele e ele falou: ‘eu também acho que a gente não se parece’. Só que pediram para eu gravar um vídeo dançando e postar. E eu tinha a maior vergonha”, disse Raquel ao g1.

A história mudou depois que o pai de Xurrasca disse que iria presenteá-la com um hamster sob a condição de gravar um vídeo fazendo a coreografia de Lovezinho – hit que deu a fama a Xurrasco.

“Eu estava aqui em casa e falei para o meu pai que queria um hamster. E meu pai falou que só ia me dar um hamster se eu gravasse um vídeo igual ao Xurrasco. Minha mãe prendeu meu cabelo e eu gravei na brincadeira. Deu nisso tudo. Do nada, viralizou e eu fiquei sem palavras”.

Os fãs aparecem aos poucos nas redes sociais de Raquel Carvalho. Xurrasca contou ainda que algumas pessoas já começaram a pedir fotos com ela.

“A cada curtida, as pessoas falam: ‘eu falei que você parecia com ele’. Eu falei que, depois que prendi o cabelo, eu me achei parecida com ele. Tem gente que até pede para tirar foto comigo”, disse.

Assista a publicação:

A reportagem é do g1.

