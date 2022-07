Sósia de Marília Mendonça surpreende pela semelhança com a cantora

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

a catarinense Juliana Cavalheiro, de 36 anos, viralizou nas redes sociais por causa da semelhança com Marília

A sósia da cantora Marília Mendonça, a catarinense Juliana Cavalheiro, de 36 anos, viralizou nas redes sociais por causa da semelhança com a artista.

continua após publicidade .

Operadora de caixa em Chapecó, no Oeste catarinense, Juliana ficou conhecida na internet em março deste ano após ser gravada no chão de um ponto de ônibus, na volta do trabalho, cantando "Todo Mundo Menos Você".

O registro em vídeo foi feito e compartilhado inicialmente na internet por uma comerciante da região, que ficou surpresa com a semelhança de Juliana com a sertaneja.

continua após publicidade .

Viralizou

Juliana contou que, na época, tinha cerca de 1.200 seguidores no Instagram. No sábado (16), poucos meses depois de viralizar, são 115 mil.

Com a repercussão, a artista saiu do Oeste catarinense e se mudou para São Paulo para investir na carreira de cantora. Ela conta que a música já está gravada e, junto com o empresário, se prepara para o lançamento nas próximas semanas. Outras cinco músicas ainda serão produzidas em 2022.

continua após publicidade .

"Vão ter shows com participações de artistas renomados. Não posso falar os nomes agora, mas meu coração está batendo forte", conta.

Apesar dos traços que lembram Marília Mendonça, Juliana planeja traçar um caminho autoral, sem deixar de lado o tributo à cantora. As apresentações, pautadas no sertaneja por exemplo, serão divididas em dois blocos: um com músicas próprias; o segundo, com sucessos da artista goiana.

Com informações do g1.

continua após publicidade .

Assista a um dos vídeos:





Siga o TNOnline no Google News